Afghanistan: Malala, ‘preoccupata per donne e minoranze, serve cessate il fuoco’

Kabul, 15 ago. (Adnkronos) – “Osserviamo completamente scioccati mentre i talebani prendono il controllo dell’Afghanistan. Sono profondamente preoccupata per le donne, le minoranze e i difensori dei diritti umani. I poteri globali, regionali e locali devono chiedere un cessate il fuoco immediato, fornire urgenti aiuti umanitari e proteggere i rifugiati e i civili”. Ad affermarlo in un tweet è Malala Yousafzai, l’attivista e blogger pakistana e vincitrice del Premio Nobel per la pace per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione.