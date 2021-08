Afghanistan, Meloni “Gestione Biden disastrosa”

RIMINI (ITALPRESS) – “La gestione dell’amministrazione Biden è stata disastrosa. Una cosa era ragionare su un disimpegno, altra cosa è la fuga disordinata alla quale abbiamo assistito. Questo ha prodotto una umiliazione per gli Usa e per l’Occidente e ci saranno delle conseguenze geopolitiche imprevedibili”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini, in merito alla crisi in Afghanistan. “La soluzione per 30 milioni di afghani non sarà portarli in Europa – ha spiegato -. Il tema da porre è il rapporto con queste nazioni fondamentaliste. La soluzione non è nei corridoi umanitari ma in un piano per sostenere le nazioni limitrofe all’Afghanistan per accogliere i profughi”.

Nel corso del dibattito con altri leader, Meloni ha parlato anche del ruolo dei partiti. Per la presidente di Fdi “gli italiani non sono delusi dalla democrazia ma da come i partiti hanno interpretato la democrazia. Un partito non esiste se non per interpretare una visione del mondo, abbiamo visto partiti senza una visione di riferimento e sono arrivati a considerare la propria sopravvivenza come unico impegno politico da portare avanti. Parlare di idee è l’essenza della nostra democrazia, è la base per qualsiasi dialogo, le identità forti non hanno paura di essere contaminate”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

(ITALPRESS).