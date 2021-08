Afghanistan: Miccio (Emergency), ‘ospedale Kabul pieno, popolazione si è sentita tradita’ (2)

(Adnkronos) – Ma oggi come è la situazione? “Diciamo di sospensione… – risponde Rossella Miccio – c’è tantissima incertezza, stiamo aspettando di capire come si evolverà la situazione. Perché ci sono ancora delle zone piccole nel paese ma molto importanti, come il Panshir che non sono state ancora prese dai talebani su cui sono puntati tutti gli occhi, in questo momento. Noi ci teniamo pronti per tutte le evenienze”.