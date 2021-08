Afghanistan: Noja (Iv), ‘Bernardo usa sofferenza profughi per propaganda folkloristica’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Ci prepariamo ad accogliere profughi dall’Afghanistan, donne e bambini che scappano da un inferno e il candidato del centrodestra, Bernardo, invece che proporre soluzioni, usa queste persone disperate come strumento per una bieca polemica politica. Proponendo di far sgomberare i Centri sociali per accogliere i profughi dimostra cinica spregiudicatezza e ignoranza”. Così la deputata di Italia Viva Lisa Noja, candidata per la lista I Riformisti a Milano.