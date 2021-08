Afghanistan: Pettarin (Ci), ‘sostenere Balcani per accoglienza profughi’

Roma, 20, ago. (Adnkronos) – “Condivido totalmente la posizione di Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera: l’Ue e le agenzie dell’Onu devono immediatamente prendersi la responsabilità e l’organizzazione di corridoi umanitari per un deflusso ordinato di chi vuole lasciare l’Afghanistan e ci chiede aiuto. E, in questo contesto di caos generale, non possiamo non considerare il ruolo dei Balcani, poiché l’Afghanistan è molto più vicino a noi e all’Europa di quanto pensiamo”. Lo afferma Guido Germano Pettarin, deputato di Coraggio Italia.