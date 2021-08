Afghanistan: Più Europa, ‘vergognoso muro Grecia contro profughi afgani’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “I muri erano già tornati ad alzarsi in Europa nel 2016 durante la crisi europea di fronte all’ondata migratoria del 2015: in Ungheria, in Macedonia, in Germania, a Monaco di Baviera, e, soprattutto, il ‘Great Wall‘, il grande muro, di Calais, voluto dal governo di Londra per impedire ai migranti di passare dalla Francia alla Gran Bretagna. Ma il muro di 40 km installato a tempo record dalla Grecia al confine con la Turchia, per paura di un’ondata di migranti dall’Afghanistan, è il più vergognoso di tutti”. Lo dichiara Yuri Guaiana dell’assemblea di Più Europa.