Afghanistan: Regimenti (Fi), ‘Ue si attivi per aiuti umanitari e sanitari’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Le notizie e le drammatiche immagini provenienti da Kabul rendono assolutamente necessario che l’Europa si attivi per organizzare al più presto un canale di aiuti sanitari e umanitari in favore della popolazione afghana. Nella sola giornata di ieri, il personale medico del centro ospedaliero di Emergency presente a Kabul riferisce di aver accolto un’ottantina di feriti, che hanno occupato tutti i posti disponibili. E’ evidente che se non si uniscono le forze per salvare i feriti e i malati, nessuno può essere in grado da solo di affrontare questa grave crisi, il cui aspetto medico-sanitario non è affatto secondario. Per questo è necessaria un’Unione della salute”. Lo afferma l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.