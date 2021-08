Afghanistan: Ripamonti (centro Astalli), ‘Italia ed Europa ascoltino grido della popolazione’

Milano 23 ago. (Adnkronos) – “L’Italia, l’Europa e la comunità internazionale ascoltino il grido della popolazione afghana, che da decenni è in una situazione di instabilità. Non abbandoniamola in questo momento: il ritiro non corrisponda a un disinteresse della comunità internazionale, ma ci sia invece un’attenzione soprattutto alla popolazione civile, che è quella più vulnerabile”. Questo l’appello in un’intervista all’Adnkronos di padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.