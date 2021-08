Afghanistan: Sala, ‘al via collaborazione con Prefettura, a giorni primi rifugiati a Milano’

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – “Il Comune e la Prefettura di Milano, a cui il coordinamento nazionale per l’emergenza assegnerà una quota di nuclei familiari provenienti dall’Afghanistan (ai quali potrà essere riconosciuto lo status di rifugiati, in virtù del decreto legislativo numero 251 del 2007), hanno avviato la loro collaborazione. Nei prossimi giorni raggiungeranno la nostra città alcune decine di cittadini afghani (con le proprie famiglie) che hanno collaborato con le Forze Armate, con l’Ambasciata italiana e con l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in Afghanistan”. Lo annuncia il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post su Facebook.