Afghanistan: Sala, ‘altri 20-25 profughi in arrivo, per ora problema non c’è’

Milano, 26 ago. (Adnkronos) – “A oggi sono arrivati un po’ più di 30 persone, sono alcuni nuclei familiari che lavoravano per la fondazione Veronesi e che sono ricoverati in un Covid hotel, una destinazione momentanea ma che funziona. La Prefettura ci dice che ne sono in arrivo altri 20-25 per i quali ci sono delle destinazioni tranquille e sicure”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala fornisce i dati dei profughi afgani arrivati in città.