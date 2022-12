Tre ong straniere hanno annunciato oggi che stanno sospendendo le loro attività in Afghanistan a seguito del divieto dei talebani alle organizzazioni non governative che lavorano con le donne. “In attesa che questo annuncio venga chiarito, sospendiamo i nostri programmi, chiedendo che uomini e donne possano ugualmente proseguire nel salvare vite umane in Afghanistan”, hanno affermato le organizzazioni Save the Children, il Norwegian Refugee Council e Care Internazionale.