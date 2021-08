Afghanistan: Scalfarotto, ‘serve trattato internazionale per no uso politico religione’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “I talebani sono la manifestazione più evidente e odiosa dell’uso politico della religione, la lettera di un credo che si trasforma in legge viva e sommariamente applicabile a chiunque non si conformi. Quest’uso della religione è il primo nemico della religione, perché escludere o punire sulla base di un credo, colpisce nella maggior parte dei casi altri credenti. Chi brandisce la propria religione come arma politica, comincia attaccando spesso i propri correligionari. L’uso della religione in politica serve spesso a legittimare, con un uso strumentale della fede, il totalitarismo, il fanatismo, la violenza, il terrorismo”. Lo scrive Ivan Scalfarotto di Iv su Fb.