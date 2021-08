Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “La prima urgenza in Afghanistan è concludere l’evacuazione degli stranieri e degli afghani che hanno collaborato con gli occidentali, non solo quelli che hanno lavorato per la coalizione, poiché si avvicina il 31 agosto e bisogna portare a termine questa operazione se non ordinatamente almeno in sicurezza”. Lo dichiara a Radio Anch’io la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni.