Afmal for Women, il 29 settembre il galà al Fatebenefratelli di Napoli: raccolta fondi per Casa Donna Nuova

Afmal for Women: questo il titolo del Charity Dinner Gala che si svolgerà il prossimo 29 settembre alle ore 20,30, sulla terrazza affacciata sul golfo del Fatebenefratelli in Via Manzoni a Napoli. L’evento, organizzato da Maridì Communication, promosso da Fra Gerardo D’Auria, neo Superiore dell’Ospedale Buon Consiglio, Fatebenefratelli Napoli, Presidente Nazionale Afmal insieme a Mariateresa Iannuzzo, Direttore Sanitario dello stesso Ospedale e Presidente della sezione AFMal Napoli, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del progetto “Casa Donna Nuova” della Cittadella dell’Inclusione della Fondazione Diocesana Regina Pacis di Quarto, in provincia di Napoli. In particolare ”Casa Donna Nuova”, si legge in na nota, “mira ad individuare e articolare percorsi di inclusione e di sostegno specifico per donne vittime di tratte, di traffici illeciti, di violenze familiari e domestiche, nonché di riabilitazione e di reinserimento sociale per ex detenute, fornendo loro accoglienza e supporto sia economico che psicologico”.

La serata, condotta dalla giornalista Maridì Vicedomini, si articolerà in più momenti; in apertura un raffinato dinner buffet con un festival di prelibatezze di tradizione campana e delicatezze di Dolce e Caffè di Salerno, accompagnato da degustazioni di vini doc campani e dulcis in fundo, di una tazzina di Kamo Caffè dal gusto e dall’aroma inconfondibili; a seguire entertainment con performance musicali e di cabaret di esponenti del mondo dello showbiz nazionale.

Ampio spazio dedicato all’Haute Couture per l’imminente Fall Winter 22/23 con in passerella i preziosi ed avvolgenti capi di Umberto Antonelli Pellicceria e gli esclusivi outifitby Eles di Ester Gatta, un brand destinato alla “donna in the road”, che ama essere alla page in ogni ora del giorno.

L’Afmal, Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani, riferisce Fra Gerardo D’Auria”, è un’organizzazione italiana senza fini di lucro, impegnata in un percorso di salvaguardia della vita umana attraverso lo sviluppo dell’assistenza sanitaria in Italia e nei paesi emergenti. Dopo due anni di Pandemia “continua Fra Gerardo“ riprendiamo con rinnovato entusiasmo e puntuale impegno la nostra missione, sostenendo una delle nobili iniziative facenti capo a Don Gennaro Pagano, sacerdote diocesano, direttore del Centro Regina Pacis, Cappellano della Casa Circondariale per i minori di Nisida”.

Da segnalare, tra i tanti partner che hanno aderito al progetto: BCC Napoli, Studio Legale De Dominicis – Ferrara Dentice, ELES, KAMO CAFFE’, Green Salus Research & Wellness Presidente Maria Luisa Conza, biologa nutrizionista, Studio Odontoiatrico Monda, FIBISAN & CO srl, LP.Pharm, GFG healphcare, ALMAMEDICAL, TECNOMEDICAL, STERIS, GFG HEALTHCARE SRL, , Zebby Animation, Dolce e Caffè