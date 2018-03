Afragola, approvato il progetto per il parcheggio e la strada di accesso al cimitero

La giunta presieduta dal sindaco, Domenico Tuccillo, ha approvato oggi il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio e una nuova strada di accesso al cimitero comunale. Approvati anche i lavori per il collegamento viario tra via don Laudiero e la II traversa cimitero con piazzetta Salvo D’Acquisto. Nella stessa seduta di giunta è arrivato infine il via libera all’avviso pubblico per la valorizzazione, con progetti per finalità sociali, dell’ex sede di Città del Fare di proprietà comunale.

La prima delibera, presentata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Sirico, ha sancito la definitiva approvazione del progetto del valore di 700 mila euro per la realizzazione di una nuova area di sosta nei pressi del cimitero con un totale di oltre 100 posti auto e una nuova strada di accesso al camposanto. Il cimitero comunale, inoltre, con un finanziamento di 1 milione di euro a valere sui fondi Tav di compensazione per i quartieri San Marco e Saggese, sarà collegato alla città anche con una bretella viaria che metterà in comunicazione via don Laudiero, con la II traversa cimitero e piazzetta Salvo D’Acquisto.

Su proposta del vicesindaco con delega al Patrimonio, Giovanni Giglio, è stata quindi approvata la delibera che prevede l’individuazione, attraverso avviso pubblico, di cittadini, associazioni di cittadini o enti interessati alla creazione di un polo di promozione di attività di valore sociale nella sede dell’ex Città del Fare, di proprietà comunale, in via Santa Maria, nel centro storico di Afragola.