Afragola, fa troppo caldo e il Commissario ordina: Alt al lavoro agricolo dalle 12,30 alle 16,30

Divieto assoluto di lavoro agricolo nei campi dalle ore 12,30 alle ore 16,30. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal commissario straordinario del Comune di Afragola, Anna Nigro, al fine di “salvaguardare la salute pubblica e tutelare l’igiene pubblica”. L’ordinanza, si legge, “si è resa necessaria per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori impegnati, in questo periodo, nella raccolta nei campi e la cui attività si svolge prevalentemente all’aperto, senza possibilità di protezione dalle maggiori criticità climatiche”. L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 agosto e prevede una sanzione di 500 euro in caso di mancato adempimento.