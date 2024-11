Africa, Giorgetti: “Priorità geopolitica chiave per l’Italia”

Roma, 8 nov. (askanews) – “L’Africa è una priorità geopolitica chiave per l’Italia, come dimostra il lancio del piano Mattei per l’Africa, che introduce un nuovo modello di partnership con i paesi africani basato su equità di cooperazione, interessi condivisi e benefici comuni”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla conferenza “Italy and the World Bank Group: Partnering for Africa’s Prosperity”, organizzata a Roma da Banca Mondiale, Banca d’Italia e ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Tramite un approccio incrementale, in cui gli obiettivi sono definiti assieme ai nostri partner africani, il Piano Mattei ora coinvolge nove paesi pilota: Algeria, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico e Tunisia”, ha spiegato. E si focalizza “su sei pilastri strategici, identificati come aree vitali di cooperazione: energia, infrastrutture digitali e fisiche, agricoltura, acqua, salute, educazione e formazione”.

“Quest’anno la presidenza italiana del G7 si è focalizzata sull’Africa e ha ridato slancio ai negoziati Ida 21 replenishment” (la International Development Association, il ramo della Banca Mondiale che interviene sui Paesi più poveri), “come messo in rilievo dalle dichiarazioni del vertice dei ministri delle finanze del G7 che si è svolto a Stresa”, ha rivendicato Giorgetti.

Il ministro ha spiegato che l’Italia esprime forte sostegno su tre aree chiave. “Primo, la creazione di posti di lavoro e il ruolo del settore privato, perché bisogna assicurare che le imprese locali, incluse le Pmi, possano avere accesso a finanziamenti, risorse e reti”.

Secondo, “la fragilità: supportiamo pienamente l’iniziativa dell’Ida per rafforzare gli interventi in aree e paesi fragili e colpiti da conflitti”, ha proseguito. Terzo, l’integrazione regionale: “può contribuire a espandere l’accesso ai mercati e facilitare il commercio intra regionale, tramite miglioramenti dei corridoi di scambi, delle reti di trasporto e delle infrastrutture di energia”.

Giorgetti a menzionato una molteplicità di interventi e iniziative e a citato “l’eccellente cooperazione” che in questi ambiti si è messa in campo con la Banca mondiale.