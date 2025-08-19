Agcom, telefonate indesiderate: al via oggi il blocco delle chiamate camuffate dall’estero

Da oggi 19 agosto scatta il blocco delle chiamate internazionali che usano numeri di rete fissa italiani falsificati. Si tratta della prima fase di un piano messo in atto dall’Agcom per contrastare le telefonate indesiderate basate sullo spoofing, una tecnica che altera il numero del chiamante per nasconderne la vera identità.

A partire dal 19 novembre il blocco si estenderà anche ai numeri di rete mobile contraffatti.

“Questo è un risultato importante che abbiamo raggiunto dopo tante denunce per tutelare i consumatori – ha affermato Anna Rea, Presidente Adoc nazionale. L’abbiamo chiesto da tempo, ora invitiamo le persone a prestare attenzione, perché solo attraverso una nostra azione propositiva e protagonista possiamo finalmente dire basta a queste telefonate moleste che rovinano le giornate”.

L’Adoc ha attivato il numero verde 800.034.554 per supportare i cittadini. Questo servizio, che si aggiunge al lavoro della Polizia Postale e dell’AGCOM, offre assistenza per segnalare abusi e ricevere supporto immediato.

È possibile segnalare le chiamate moleste anche via e-mail all’indirizzo help@adocnazionale.it o rivolgendosi agli sportelli Adoc presenti sul territorio nazionale.

“Siamo di fronte a un’emergenza che mina la tranquillità quotidiana delle persone – ha continuato la Presidente Adoc nazionale. Auspichiamo che questi interventi possano arginare un fenomeno che infastidisce, sottrae tempo e, sempre più spesso, può nascondere delle truffe”.