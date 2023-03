Agenda 2030: cambiamento sociale e priorità per il consumerismo. L’intervista a Giovannini

Di seguito l’intervista ad Enrico Giovannini tratta dal canale YouTube di consumersforumtv in occasione del dibattito su “Agenda 2030: cambiamento sociale e priorità per il consumerismo”.

Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa.

Di seguito l’intervista pubblicata da consumersforumtv il 19 luglio 2019: