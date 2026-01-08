Agenda 2030, Premio Impresa Ambiente: c’è tempo fino al 24 gennaio

Il Premio celebra le imprese che hanno saputo integrare la sostenibilità nelle strategie di business, trasformando pratiche etiche in veri e propri motori di innovazione, competitività e responsabilità sociale. Possono candidarsi progetti e modelli di business capaci di ridurre l’impatto ambientale, promuovere un consumo responsabile e contribuire a un progresso sociale più equo.

Le candidature possono essere presentateattraverso il sito ufficiale del premio, dove sono disponibili tutte le informazioni e i chiarimenti sui requisiti delle diverse categorie.Come nelle precedenti edizioni, le aziende possono concorrere in quattro categorie principali:, per chi ha fatto della sostenibilità il cuore della propria strategia generando valore per la comunità e l’organizzazione aziendale;suddiviso tra micro/piccole e medie/grandi imprese, per prodotti o servizi innovativi che migliorano la qualità della vita nel rispetto del Pianeta;dedicato a innovazioni tecnologiche o evoluzioni di processi esistenti che ottimizzano risorse, promuovono economia circolare e riducono l’impatto ambientale;per partnership internazionali che, unendo pubblico, privato e nonprofit, perseguono gli SDGs delle Nazioni Unite con impatto positivo su ambiente, economia e società.In aggiunta, sono previstiche rappresentano eccellenze verdi a livello internazionale.Dopo una prima valutazione amministrativa, la Giuria finale, composta da esperti ambientali e autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del sistema camerale e della ricerca, selezionerà i vincitori. La cerimonia di premiazione si terrà a Venezia il 10 aprile 2026 e sarà trasmessa in diretta streaming a livello nazionale.