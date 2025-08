Agenti della Comunità: l’Italia dimentica un modello possibile per la sicurezza partecipata

di Marzio Di Mezza



Su Netflix di recente è stato aggiunto un film olandese su due Agenti della Comunità: Almost Cop. Due uomini abituati a camminare tra la gente, non veri poliziotti, ma equipaggiati con body‑cam, spray al peperoncino, manette e, in alcuni casi, perfino manganelli. Il loro compito è fungere da ponte tra la comunità e la polizia: rassicurare, creare fiducia, facilitare la collaborazione. Anche negli Stati Uniti esistono figure simili, chiamati anche Agenti di Supporto, coinvolte non solo in compiti amministrativi ma in un vero dialogo quotidiano con i cittadini.

Perché in Italia non abbiamo nulla di simile?

Perché noi, che abbiamo migliaia di guardie giurate e vigilanti non armati — tante realtà operative fragmentate, con uomini già formati, testati, in divisa — non possiamo trasformare queste figure in un ponte istituzionale serio?

La legge italiana già consente alle guardie giurate di fornire assistenza alla Polizia Pubblica (§ 139 della Legge di Pubblica Sicurezza), di stendere rapporti ufficiali e di portare armi previa licenza. Le Guardie Particolari Giurate (GPG) nascono proprio per supportare pubblico interesse.

Eppure, nonostante le normative e l’esperienza accumulata sul campo, non vi è alcuna proposta di legge in discussione per un ruolo coordinato di “agente della comunità” affidato a risorse della vigilanza privata. È un paradosso: mentre le categorie sindacali denunciano carenze di organico e sacrifici inutili per le forze dell’ordine, il mondo della vigilanza privata resta fuori da piani strategici di sicurezza integrata.

Tra i pochi esempi italiani, i City Angels rappresentano volontariato civile a servizio dell’ordine e dell’accoglienza urbana: non patrolling ufficiale, ma un modello di intervento civico, operativo e riconosciuto. Esiste un decreto Maroni del 2009 che consentì pattugliamenti cittadini non armati, citando l’esempio di queste associazioni. Ma nulla è stato seguito da una codificazione sistematica.

Nel resto d’Europa, in Olanda più che altrove, il Community Policing è un pilastro consolidato: agenti municipali, chiamati BOA o SEO, operano con poteri amministrativi, arresti, multe, applicando dispositivi (bodycam, spray) dopo corsi specializzati. Il loro ruolo è preventivo, relazionale, radicato nei quartieri e supportato da una rete di fiducia tra istituzioni e cittadini.

In Italia, con circa 60.000 agenti di polizia municipale che oggi svolgono funzioni amministrative territoriali e una vigilanza privata che ha professionisti armati e dotati di badge, un modello simile sarebbe fattibile. I vantaggi sarebbero molteplici:

Alleggerire le forze dell’ordine da compiti amministrativi e di presidio delle persone, liberando risorse operative;

Creare un nuovo sbocco professionale per giovani e cinquantenni che già operano nel settore, riducendo precarietà;

Ampliare la sicurezza partecipata, costruendo fiducia tra cittadini e istituzioni locali.

Al momento, nessuna organizzazione politica significativa, pare, abbia proposto un disegno di legge in tal senso. O se è stato fatto è stato rapidamente dimenticato. Potrebbe, allora, il sindacato della vigilanza o delle forze dell’ordine avviare un tavolo, pungolando i molti interlocutori politici che continuano ad ignorare questa potenzialità.

L’Italia ha bisogno di innovazione concreta. Il nostro sistema sanitario ha imparato a includere volontari e associazioni; la scuola ha iniziato a usare tutor civici. Perché la sicurezza locale non può essere affidata a un corpo unico statale di supporto alle forze dell’ordine? Non sarebbe forse più efficace riconvertire parte della vigilanza privata in figure simili ai BoA o ai Community Officers? Formati da corsi istituzionali brevi, affiancati alle reti locali, assunti da Comuni, Regioni o Prefetture in convenzione con società private. La Città Metropolitana di Napoli, dove il tema della sicurezza è sentito, trarrebbe beneficio immediato con molte più divise per strade sia di giorno che di notte. Più di Napoli, Roma e Milano.

In queste righe echeggiano le domande: cosa penserebbero i protagonisti del settore — guardie giurate, agenti di polizia municipale, dirigenti — se si aprisse una riflessione su questo modello? E quale ruolo potrebbero rivestire i sindacati, le università, le amministrazioni locali?

È un tema che merita attenzione. E il settore della vigilanza, spesso relegato a margine, potrebbe finalmente divenire parte integrante di una strategia nazionale di sicurezza partecipata, moderna, responsabile.