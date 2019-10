Agenzia campana mobilità, 507 nuovi autobus per le aziende di trasporto

L’Acamir (Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti) ha assegnato 507 autobus alle aziende, pubbliche e private, esercenti servizi minimi di trasporto pubblico locale sul territorio della Campania, nell’ambito del Piano di investimenti per l’acquisto di materiale rotabile su gomma affidato all’agenzia dalla Regione Campania. Gli autobus, che saranno prodotti in 15 diverse tipologie (per lunghezza, numero di posti, alimentazione) e dotati dei più moderni comfort e dotazioni tecnologiche, sono stati suddivisi tra i diversi lotti del bacino unico regionale, sulla base della produzione chilometrica e dei servizi su gomma, corretta in funzione dell’età media del parco veicolare e della velocità commerciale: 129 a Provincia e Comune di Salerno, 90 a Province e Comuni di Avellino e Benevento , 70 a Provincia e Comune di Caserta, 153 alla Città metropolitana di Napoli e 65 al Comune di Napoli. In seconda fase, all’interno di ciascun lotto si è proceduto all’assegnazione degli autobus alle diverse aziende, 52 su 59 partecipanti, secondo specifiche graduatorie costruite sulla base di 3 criteri: inquinamento del parco veicolare dell’azienda, efficacia della flotta autobus, efficienza dell’azienda.

In seguito alla gara, in corso di espletamento, sui servizi minimi di trasporto pubblico locale di ciascun lotto del bacino unico regionale, in caso di subentro di nuovo affidatario, i 507 autobus dovranno essere trasferiti ai soggetti subentranti secondo la suddivisione originaria e in linea con i criteri, le modalità e le indicazioni già stabilite dalla Giunta regionale della Campania. Sempre nell’ambito del Piano di rinnovo del parco autobus regionale, sarà esposto al Bus World, il salone internazionale di Bruxelles dal 18 al 23 ottobre, uno dei minibus Daily Ivecobus che fanno parte della fornitura di 64 autobus urbani M3, classe I, oggetto della gara bandita da Acamir nel 2018, e aggiudicata alla Socom Nuova, concessionaria partenopea di Ivecobus, che li consegnerà in varie tranche, entro maggio 2020. I Daily oggetto della fornitura, equipaggiati con i più moderni sistemi di sicurezza, sono stati assegnati dall’Acamir ad 8 Aziende di trasporto pubblico locale operanti sul territorio regionale.