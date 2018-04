Agenzia delle Entrate: concorso per 650 nuovi posti anche in Campania

Sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi del 17 aprile 2018 sono stati pubblicati 4 nuovi concorsi pubblici, indetti dall’Agenzia delle Entrate, per un totale di 650 dipendenti da assumere con contratto a tempo indeterminato e da distribuire su tutto il territorio nazionale. I concorsi sono i seguenti: 510 unità di funzionari per attività amministrativo-tributaria, che saranno così distribuiti: 60 in Emilia Romagna; 30 nel Lazio; 115 in Lombardia; 60 in Toscana; 10 in Valle d’Aosta etc. Le prove di esame consistono in una prova oggettiva attitudinale; una prova oggettiva tecnico-professionale e in un tirocinio teorico-pratico, retribuito e della durata di 6 mesi, integrato da una prova finale. Il secondo concorso riguarda l’assunzione di 118 funzionari tecnici, che saranno distribuiti nelle seguenti regioni: Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana etc. Le prove di esame consistono in una prova oggettiva attitudinale…

