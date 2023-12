Agenzia Ice al Ces di Las Vegas con 50 start-up

La prossima edizione del CES di Las Vegas nel 2024, uno dei più grandi eventi nel campo della tecnologia, ospiterà un padiglione organizzato dall’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con 50 startup innovative italiane. Il claim “Italy, where else?” caratterizza la missione italiana per questo CES, intenzionata a presentare un Paese che, radicato nella sua storia, guarda al futuro e aspira a influenzare il mondo attraverso le sue innovazioni culturali e tecnologiche.

Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice, ha sottolineato il ruolo strategico dell’innovazione tecnologica per la crescita e la competitività delle imprese italiane. Ha evidenziato l’impegno continuo dell’Agenzia nel promuovere e valorizzare l’innovazione italiana nei mercati globali, specialmente negli Stati Uniti, attraverso iniziative come il Global Startup Program. Zoppas ha anche menzionato il contributo di progetti sinergici come Innovit, l’Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco, che ha arricchito le attività degli uffici americani.

La presenza di 50 startup innovative al CES rappresenta un’opportunità significativa per accrescere il business internazionale dell’innovazione Made in Italy. Il padiglione Italia assume un ruolo cruciale nella rappresentanza, promozione e supporto delle startup nel contesto dell’industria e del venture capital oltreoceano. Questa iniziativa mira a generare opportunità concrete per le giovani imprese italiane all’interno di un percorso di “diplomazia della crescita” coordinato come parte del Sistema Paese, in cui l’Agenzia Ice, insieme ad altre istituzioni, svolge un ruolo attivo.