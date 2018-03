Agenzia Italia digitale, aperta la call per tirocinanti

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato un avviso per l’attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso le proprie Aree e Uffici.

La ricerca è rivolta a neolaureati che abbiano voglia di confrontarsi in un ambiente dinamico: coloro che pensano di possedere le giuste competenze e la passione necessaria possono iscriversi alla short list individuando l’Ufficio o l’Area dell’Agenzia per la quale proporre la propria candidatura.

Si potrà scegliere una sola delle seguenti strutture organizzative dove chiedere di poter svolgere il tirocinio:

Indennità

I tirocini, che hanno una durata di 6 mesi e richiedono un impegno settimanale di 36 ore, prevedono un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi.

Come partecipare

I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list compilando il fac-simile di domanda, allegando il proprio curriculum in formato europeo, e inviando la documentazione via mail – anche con l’indirizzo di posta elettronica ordinaria – alla posta elettronica certificata (Pec) dell’Agenzia per l’Italia Digitale protocollo@pec.agid.gov.it (link sends e-mail).