Un’attività che impegna 8mila aziende italiane e procura un giro d’affari di 9 miliardi, dando lavoro a 27mila addetti. Sono questi i numeri delle agenzie di viaggio, illustrati da Fiavet in audizione in Senato. Secondo la federazione ciò che serve al turismo e al Piano Strategico del Governo, non è disincentivare l’intermediazione, ma valorizzarla nella sua professionalità.

