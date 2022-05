Agerola, festa di primavera: tappa #EuinmyRegion alla Colonia Montana “Principe di Napoli”

La campagna di comunicazione della Commissione europea, che mette in luce i progetti co-finanziati dall’UE che sono tra i più significativi per le popolazioni locali, ha fatto tappa in Campania alla Colonia Montana Principe di Napoli” nella frazione San Lazzaro di Agerola.

Una giornata di Festa che ha aperto le porte della struttura, oggi Campus universitario, alle scuole e alla cittadinanza.

Gli studenti delle scuole medie hanno partecipato realizzando una mostra di disegni sul tema del recupero del territorio mentre gli allievi dell’istituto alberghiero Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia si sono cimentati in rivisitazioni di famose ricette dei vari stati membri dell’Unione utilizzando prodotti tipici locali.

La giornata è proseguita con un incontro sul percorso di recupero della Colonia alla presenza di rappresentanti della Commissione europea e delle Istituzioni locali tra cui, per la Commissione Europea, DG DG Regional & Urban Policy Matteo Salvai Stampa e Social Media e la coordinatrice della Campagna Olivia BRUYAS, il sindaco di Ageola Tommaso Naclerio e Regina Milo assessore con delega a PNRR e Fondi Europei, Turismo, Pubblica Istruzione Comune Agerola.

Dopo una visita guidata al Campus “Principe di Napoli” Marisa Laurito, artista nonché cultrice della tradizione culinaria partenopea e Antonio Villani, sous chef del Ristorante “San Pietro” di Positano (Napoli) hanno dato vita a una simpatica “sfida ai fornelli” che ha visto due diversi modi di interpretare i prodotti tipici del territorio.

La festa di Primavera si è conclusa con una performance musicale a cura del Gruppo folk città di Agerola e l’osservazione del cielo con telescopi intorno all’Osservatorio Astronomico.

L’intervento di recupero e riqualificazione urbana realizzato con i Fondi Europei della Regione Campania sarà oggetto, per un intero mese, di azioni di comunicazione nell’ambito della campagna #EUinmyRegion con un’intensa programmazione sia sui canali on-line che off-line (affissioni e radio) con particolare riferimento alle aree metropolitane di Napoli e Salerno.

Il progetto di restauro dell’ex Colonia Montana “Principe di Napoli” di Agerola (Napoli) ha visto completarsi nel 2019 un recupero strutturale finanziato dall’Unione Europea con fondi FESR per 4,7 milioni di euro su un totale di 6,3 milioni di euro sul POR Campania 2014-2020.

L’edificio è oggi sede del Campus Principe di Napoli, l’Università Gastronomica diretta dallo chef stellato Heinz Beck, che offre una formazione avanzata per sviluppare le competenze necessarie ai professionisti della ristorazione. L’ex Colonia Montana “Principe di Napoli” ospita anche una struttura ricettiva generando ulteriori opportunità di sviluppo per l’economia dei monti Lattari, tradizionalmente legata all’agricoltura.

Completano il tutto un anfiteatro all’aperto, 23.000 metri quadri di parco a strapiombo sulla Costiera Amalfitana e un osservatorio astronomico con planetario.