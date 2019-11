Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico di sospensione dei termini per la presentazione delle proposte progettuali per l’accesso alle agevolazioni circa gli accordi per l’innovazione, da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La sospensione avviene a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione.