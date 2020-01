“Per il 118 c’è il tema di mettere in condizioni gli operatori di lavorare in tranquillità. Sicuramente non stiamo in guerra, certe volte se si amplificano troppo certe cose e non sempre si raggiunge l’obiettivo migliore a cui tutti vogliamo propendere”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, commentando i recenti casi di aggressioni ad operatori sanitari.