Aggressioni al 118, Ficco (Saues): Pronte proposte concrete

“Il caso del personale sanitario aggredito con morsi, calci e pugni da una paziente a San Prisco, dove peraltro il medico aggredito è il nostro dirigente regionale, testimonia l’escalation di aggressioni ai medici del 118 oltre a quelli del Pronto Soccorso, effetto di un sistema al collasso: sovraffollamento, attese interminabili, carenza di personale, turni massacranti, assenza di sicurezza”. Così il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria – 118 Paolo Ficco che esprime “vicinanza e solidarietà al medico e all’infermiera vittime dell’ennesimo caso di violenza a sanitari”.

Per Ficco, “non è più tollerabile che chi lavora per salvare vite venga aggredito. Servono interventi concreti e immediati, ma soprattutto strutturali, da parte delle istituzioni”.

“Al tavolo permanente istituito presso la Prefettura di Napoli – rende noto Ficco – porteremo una proposta organica, finalizzata a introdurre soluzioni strutturali, immediate e durature, in grado di rafforzare la capacità di risposta, di ripensare il sistema dell’emergenza migliorando il coordinamento tra i diversi livelli e garantendo maggiore tutela e dignità agli operatori sanitari”.

“Siamo – prosegue Ficco – per assicurare una presenza capillare e qualificata sul territorio, ridurre i fattori di pressione sui servizi più esposti, e valorizzare le risorse professionali in un’ottica di integrazione, efficienza e sostenibilità. Le strutture territoriali devono essere messe nelle condizioni di svolgere appieno la loro funzione di prossimità, contribuendo a una migliore gestione complessiva della domanda di salute”. “Solo così – conclude Ficco – potremo fermare l’emorragia di medici dai Pronto Soccorso e dal Servizio 118, garantire un servizio dignitoso ai cittadini e restituire sicurezza, dignità e rispetto a chi opera in prima linea ogni giorno. E, soprattutto, prevenire le maggiori criticità del sistema integrato di emergenza sanitaria”.