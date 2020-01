Aggressioni al 118, Verdoliva: Presto telecamere sulle ambulanze

“Prosegue a passo spedito la procedura di installazione di telecamere a bordo dei mezzi, che serviranno da deterrente e aiuteranno le forze dell’ordine nell’identificare e punire chi si macchia di reati tanto gravi”. Lo fa sapere Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, commentando quanto accaduto ieri nell’ospedale Loreto Mare dove un gruppo di giovani ha costretto l’equipaggio di un’ambulanza a intervenire in una strada nelle vicinanze dove un amico lamentava dolori a un ginocchio. “Questa mattina – aggiunge Verdoliva – è stata anticipata la riunione con i tecnici già prevista per domani. Non arretreremo di un millimetro, non possiamo cedere a questi comportamenti delinquenziali che non devono caratterizzare la nostra città, noi siamo di più, molti di più. Aspettiamo con fiducia che il Governo porti a termine l’iter per la definitiva promulgazione delle proposte di legge che da troppo tempo sono impantanate. Intanto, grazie all’insostituibile sostegno di tutte le forze dell’ordine, proseguiamo nella nostra battaglia di civiltà e legalità”, conclude Verdoliva.