Agguato a Ercolano, il sindaco Buonajuto: Installeremo altre 50 telecamere

Al vaglio dei Carabinieri ci sono le immagini delle telecamere presenti in zona per far luce sul ferimento di un 26enne, incensurato, avvenuto la scorsa notte al Corso Resina a Ercolano. L’uomo che probabilmente era a piedi è stato ferito all’addome e alle gambe, e non è in pericolo di vita. “Sono certo che questi criminali saranno presto individuati e arrestati, anche grazie al contributo fondamentale del sistema di videosorveglianza installato dalla nostra Amministrazione” commenta il sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, Ciro Buonajuto “In questi anni abbiamo lottato a muso duro contro la camorra e continueremo a farlo, senza arretrare di un solo centimetro. Questa recrudescenza, che ha visto due sparatorie in meno di dieci giorni, sarà stroncata sul nascere grazie al lavoro delle forze dell’ordine, a cui va il mio ringraziamento per l’impegno costante profuso nel garantire sicurezza al nostro territorio”. “Noi continueremo a investire in videosorveglianza: la prossima settimana saranno installate e attivate ulteriori 50 telecamere intelligenti, in grado di riconoscere e tracciare le targhe che transitano nel nostro Comune. Saremo con il fiato sul collo di chi vuole far ripiombare la nostra città nel buio del passato. La criminalità non troverà mai più cittadinanza ad Ercolano”.