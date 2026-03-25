“Agile”, innovazioni dirompenti per la difesa: strumento pilota da 115 milioni di euro

La Commissione europea ha presentato un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di euro, denominato Agile, per portare le tecnologie di difesa più innovative dal laboratorio al campo di battaglia a velocità record. Questo strumento pilota mira ad accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di innovazioni dirompenti nel settore della difesa e la loro adozione sul mercato, come l’intelligenza artificiale, la tecnologia quantistica o i droni, concentrandosi sul sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le scale-up.

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato che il successo sul campo di battaglia dipende ora da cicli di innovazione brevi: la capacità di sviluppare, testare e implementare nuove tecnologie e soluzioni economicamente vantaggiose in settimane o mesi, anziché in anni. Con la guerra moderna in rapida trasformazione digitale e tecnologica, Agile è pensato per gli attori della “Nuova Difesa”, ovvero le start-up e gli innovatori tecnologici che si muovono ad alta velocità.

Per supportarle, il programma fornirà finanziamenti più rapidi e flessibili alle singole imprese, consentendo l’implementazione delle innovazioni nel minor tempo possibile. AGILE si prefigge l’obiettivo di operare con tempi di erogazione dei finanziamenti senza precedenti, di soli quattro mesi, e di far sì che le tecnologie raggiungano le forze di difesa entro 1-3 anni.AGILE sosterrà tra i 20 e i 30 progetti, fornendo finanziamenti fino al 100% per tutti i costi ammissibili. Prevede inoltre una clausola retroattiva che consentirà alle imprese di richiedere il rimborso delle spese sostenute fino a tre mesi prima della chiusura del bando, al fine di facilitare l’innovazione rapida.Il programma di lavoro riguarderà due tipologie principali di attività: lo sviluppo, orientato alla missione, di prodotti e tecnologie di difesa innovativi e la commercializzazione, aiutando le soluzioni di difesa a raggiungere i mercati effettivi. Sarà pienamente allineato alle esigenze più urgenti degli Stati membri dell’UE e garantirà che la difesa europea non sia solo innovativa, ma anche pronta a rispondere a qualsiasi minaccia in qualsiasi momento.La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di nuovo regolamento che istituisce AGILE, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria. Si prevede che lo strumento sarà operativo a partire dai primi mesi del 2027 per garantire la rapida implementazione di nuove tecnologie nelle forze armate europee.