Agire contro se stessi: un modo di fare pericoloso in forte aumento, di più oltre l’Atlantico

Già agli albori degli studi sociali propedeutici alla regolamentazione dei comportamenti ricorrenti, i giureconsulti, questo il nome degli studiosi della materia, definirono il modo di fare i cui effetti si ritorcevano sul loro autore, come l’agire “contra factum proprium”. La premessa appena stesa vuole significare che, già molto indietro nel tempo, non era occasionale il verificarsi di comportamenti scorretti che finivano con il colpire chi li aveva messi in atto. Situazioni del genere negli ultimi tempi si stanno realizzando sempre più spesso, anche nelle classi sociali meno elevate, negli USA. La prima riflessione che si è portati a fare è che, anche in situazioni di tal fatta, funziona la regola ” veder fare, saper fare”. Il modo di operare del Presidente – meglio sarebbe definirlo il Tiranno – di quella nazione, Donald Trump, sta avvicinando al suo credo un numero sempre maggiore di apparati dello stato. La conseguenza pressochè immediata dell’adozione di comportamenti del genere, messi in essere senza riflettere, finiscono con il contaminare soggetti non al passo con i tempi. Ricordano, compreso il Biondo di Washington, quel personaggio del film Gioventù bruciata, che precipita con l’automobile lanciata a tutta velocita verso un burrone, precipitandovi. Ciò che preoccupa di più è che tali modi di agire, dilagando, finiscono con l’amplificarso. È proprio seguendo uno schema del genere che quella polizia a stelle e strisce, già violenta di per sè, tenda sempre più a identificarsi negli Squadroni della morte che, al contrario, dovrebbe combattere. Solo per memo agli osservatori più superficiali, quegli squadroni sono comuni dove la libertà, nel senso più ampio del termine, è ormai una chimera fuori posto, senza alcuna attenuante di sorta, nella culla della democrazia, gli Stati Uniti d’ America. Si ottiene così una spiegazione, seppure vaga, a quanto è accaduto a Minneapolis, Minnesota, qualche giorno fa, i cui strascichi sono tutt’ora al calor bianco. In più, gli stessi sono tenuti bene in vista dai mezzi dell’ informazione. Tanto si constata oggi, all’ inizio dell’ ultima settimana di gennaio, dando allo stesso tempo una proiezione attendibile di come saranno connotati i mesi prossimi venturi. Con una sola certezza ( o quasi ), che tutto quanto sta mettendo in ansia l’umanità, procederà con l’andatura attuale, non si sà nemmeno di massima fino a quando. Particolare ancor più allarmante è che l’economia in generale sta subendo danni pesanti, talvolta irreparabili. La ricostruzione non è ancora oggetto di vera discussione, nel senso di espressione di proposte concrete, più precisamente per quanto concerne i mezzi finanziari occorrenti allo scopo. Con gli auguri di buona settimana: ora più che mai sono proprio necessari.