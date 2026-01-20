Agli I-DAYS Milano ci sarà A$AP ROCKY icona dell’hip-hop mondiale

Milano, 20 gen. (askanews) – Alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola si aggiunge una delle icone assolute dell’hip-hop mondiale: A$AP ROCKY.

Il poliedrico artista, imprenditore, attore e punto di riferimento di stile, approderà per la prima volta dal vivo nel nostro paese giovedì 10 settembre e ha scelto gli I-DAYS Milano Coca Cola (Ippodromo Snai San Siro) per l’unico appuntamento italiano del suo tour mondiale.

A$AP ROCKY arriverà sul palco degli I-DAYS Milano Coca-Cola portando dal vivo “Don’t be dumb”, il nuovo album pubblicato lo scorso venerdì che arriva a distanza di ben otto anni dal precedente lavoro. Il suo ritorno discografico ha generato un’attenzione globale senza precedenti ancora prima dell’uscita ufficiale con oltre 130.000 copie in vinile vendute in pre-order e il primato di album hip-hop più pre-salvato di sempre su Spotify superando 1 milione di pre-save.

Tra le figure più influenti della musica internazionale, A$AP ROCKY ha totalizzato ad oggi oltre 25 miliardi di stream e 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Nel 2018, dopo due album d’esordio al primo posto della Billboard 200 “LONG.LIVE.A$AP” e “AT.LONG.LAST.A$AP”, ha pubblicato l’attesissimo terzo album in studio, “TESTING”, che ha superato 1 miliardo di stream a livello globale e ha debuttato al primo posto su iTunes in 16 Paesi al momento dell’uscita.

I due brani che precedono l’album, “Punk Rocky” e “Helicopter”, hanno creato un’enorme attesa per “DON’T BE DUMB”. “Punk Rocky” è stato definito da Variety come “un nuovo standard in termini di umorismo e surrealtà” per Rocky, mentre Rolling Stone aveva affermato che “l’album di prossima uscita si preannuncia come uno dei più creativi di Rocky”. L’incredibile livello di creatività si vede fin dalla copertina firmata con il pluripremiato regista Tim Burton che presenta sei dei personaggi più rappresentativi di Rocky rivisitati nell’inconfondibile stile del visionario regista. Ogni personaggio del cast offre una finestra su momenti indimenticabili della carriera di Rocky. L’elenco degli alter ego include GR1M, MR. MAYERS, RUGAHAND, BABUSHKA BOI, DUMMY e SHIRTHEAD, che preparano il terreno per l’universo narrativo in continua evoluzione di “DON’T BE DUMB”. Ma non è solo Burton ad aver dato il suo contributo. Anche due importanti brand con Quince e Bilt hanno preso parte al progetto realizzando un prodotto senza tempo, che sfuma il confine tra musica, design e prodotto culturale. Questo album arriva sulla scia di un anno memorabile per Rocky, anno in cui è stato co-presidente del Met Gala 2025, ha recitato in due lungometraggi prodotti da A24 (Highest 2 Lowest diretto da Spike Lee e If I Had Legs I’d Kick You diretto da Mary Bronstein, vincitore del Golden Globe) è stato annunciato come direttore creativo di Ray-Ban ed è stato nominato nuovo ambasciatore della maison Chanel.

I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle 9:00 di lunedì 26 gennaio e in vendita generale dalle ore 9:00 di martedì 27 gennaio su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

Dopo gli annunci di Florence + The Machine, System of a down, Queens of the stone age, Acid bath, Foo fighters, Idles e Fat dog, David Guetta e Maroon 5, l’arrivo di A$AP ROCKY, una delle icone dell’hip-hop mondiale, arricchisce un cast già memorabile confermando il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali.

Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Questo il calendario aggiornato: 25 giugno 2026 Maroon 5 Ippodromo Snai San Siro **Unica data italiana 03 luglio 2026 Florence + The machine Ippodromo Snai San Siro 06 luglio 2026 System of a down Ippodromo Snai la Maura **Unica data italiana Queen of the stone age Acid bath 05 luglio 2026 Foo fighters Ippodromo Snai la Maura **Unica data italiana Idles Fat dog 6 settembre 2026 David Guetta Ippodromo Snai San Siro **unica data italiana 10 settembre A$AP ROCKY Ippodromo Snai San Siro **Unica data italiana