Agli Incontri di Valore di Ruocco i romanzi di Vastarelli e Pezzella. In arrivo Bartoletti e i figli di Andreotti

Antonio Vastarelli e Bruno Pezzella sono stati gli ultimi due ospiti il 20 e 27 maggio, degli Incontri di valore numeri 8 e 9 della II edizione della kermesse promossa da Nicola Ruocco presso l’Hotel Habita79 di Pompei.

Antonio Vastarelli, giornalista professionista, elegantissimo scrittore di gialli, già vincitore del premio letterario Troisi, ha presentato il suo ultimissimo libro “Cause perse”, un bellissimo romanzo teatrale con protagonista l’ispettore Jack Soriano, capace di ritrovare tutto, anche alcune risposte a dubbi e improbabilità del quotidiano. Bruno Pezzella, anche lui giornalista (nonché professore universitario e autore di numerosi saggi) ha presentato con Ruocco il suo ultimo libro, “Tanti Piccoli K”: 37 storie senza né tempo né spazio, “distanti” ma possibili, come in fondo lo sono tutti i luoghi fantastici della mente.

Entrambe le opere, selezionate e volute da Ruocco a “Gli Incontri di Valore” sono state stampate da “Edizioni Mea” di Pompei, azienda di crescente successo nel panorama delle pubblicazioni editoriali.

“Due serate eccellenti che ho inteso abbinare in due incontri vicini per una serie di motivi –afferma Ruocco –. Anzitutto per l’amicizia tra gli autori, poi per un riconoscimento al lavoro eccellente della casa editrice Mea, e infine perché entrambi i libri toccano il tema del surreale, in una approfondita indagine, ironica ed anche seriosa, del nostro animo e della società. Ringrazio i due autori e la casa editrice perché ci hanno consentito altri due incontri di grande cultura, ne usciamo tutti più arricchiti“. “Il messaggio valoriale che registriamo – conclude Ruocco – è che per affrontare al meglio le sfide sempre più difficili che ci attendono nella società, bisogna comprendere meglio le difficoltà, i nostri timori, le nostre debolezze, e magari farlo anche con un po’ di sana ironia e sorriso”.

“Sono molto contento – ha esordito Vastarelli – di poter presentare il mio libro in questa rassegna che si segnala, anche quest’anno, come uno dei più interessanti salotti letterari della Campania, sia per la qualità degli ospiti che per la partecipazione di un pubblico attento, competente e numeroso. Ringrazio l’ideatore Nicola Ruocco che mi ha dato la possibilità di raccontare “Cause perse” in una piacevole chiacchierata, arricchita dalle letture di Franco Simeri e Tonino Scala, che hanno dato vita alle vicende di Jack Soriano, investigatore privato alle prese con casi singolari, ai limiti dell’assurdo. C’è chi ha perso il filo del discorso, chi la fede, chi la verginità: per quanto sembri impossibile, Jack trova sempre una soluzione, per la sua capacità di ascoltare ognuno, di mettersi nei suoi panni e di far emergere da ogni situazione quell’umanità che a volte ci sembra perduta”.

“Agli incontri di valore – ha detto Pezzella – è come essere a casa, in salotto tra amici, con valori e contenuti belli ed interessanti da condividere. Il libro Tanti piccoli k è un insieme di storie che raccolgono le istanze di questo particolare momento, in cui dobbiamo fare leva sulla cultura e su una maggiore conoscenza di noi stessi, ancora di più i giovani che sono l’anima del nostro futuro”.

La kermesse “Gli Incontri di Valore” giunge intanto al rush finale. E lo fa in grande stile con ospiti di grandissimo pregio: il giorno 8 giugno il giornalista Marco Perillo con il libro “Breve storia di Napoli”, il giorno 19 giugno con Marino Bartoletti ed il suo ultimo libro “Il ritorno degli Dei”, nella cui serata vi sarà la suggestiva esposizione di magliette di Diego Armando Maradona a cura del Museo Cammarota Antonio; infine i figli di Andreotti, Serena e Stefano con l’ultimo libro “Diari degli anni di piombo”. Il patron degli Incontri di Valore Nicola Ruocco lavora però già alla terza edizione di cui afferma “è quasi già pronta, sarà ricchissima e sempre più sorprendente”.

