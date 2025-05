Agnano celebra Varenne nel giorno del Lotteria: un omaggio al Capitano nel ricordo di Enzo Giordano.

“In vista del 30esimo compleanno di Varenne, la famiglia Giordano ha deciso, nel rispetto della volontà di Enzo, scomparso il 2 maggio all’antivigilia del Gran Premio, di far sfilare il leggendario trottatore domenica 4 maggio all’ippodromo di Agnano. Un gesto carico di significato, che testimonia l’amore profondo di Enzo per il mondo dell’ippica e, in particolare, per i tifosi che con passione hanno accompagnato ogni vittoria del capitano del trotto, simbolo assoluto dell’orgoglio ippico italiano, napoletano e mondiale. Il Lotteria si trasformerà in un momento di emozione e gratitudine: il pubblico di Agnano potrà così rendere omaggio a Enzo e ringraziarlo per aver regalato al mondo intero il fenomeno Varenne. Una figura unica, capace di farci vivere momenti irripetibili di gioia, entusiasmo e passione. Nel tripudio del suo pubblico, Varenne tornerà a incantare Agnano: un abbraccio collettivo tra sport, memoria ed affetti”. Così in una nota diramata nella serata di ieri dalla famiglia Giordano.

Domenica 4 maggio inizio corse ore 13:20 con il gp Lotteria Trofeo Mst (gruppo 1 € 830.000 7^ tappa UET del trotto europeo ed ultima tappa del Palio delle Regioni Frecciarossa) con la 1^, 2^ e 3^ batteria alle ore 14:20, 14:50, 15:20, la Consolazione alle ore 17:10 e la Finale alle ore 17:55, quest’ultima in diretta su RAI SPORT, mentre tutte e cinque le corse del gran premio, oltre alle due prove del gran premio Regione Campania, andranno in diretta con scommesse su Atg.se nei paesi scandinavi.