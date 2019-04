Agnano, Lotteria Graded: Napoli regina del trotto

Settanta candeline sulla storica corsa di Agnano. Nella giornata festiva del 1° maggio torna a Napoli il Lotteria, quest’anno giunto all’edizione numero 70, ancora una volta trofeo Graded. Il gran premio ippico di Agnano, in tre batterie, finale e consolazione (gruppo 1, € 765.900, metri 1600), resta l’unica corsa internazionale che si disputa in Italia, inserita nelle 4 prove del Grande Slam Master del trotto europeo (UET 2019), insieme al Prix d’Amérique di Parigi, all’Elitlopp di Stoccolma e all’Oslo Gran Prix.

La novità del regolamento riguarda il premio di 6.000 euro che sarà riconosciuto ai 9 cavalli partecipanti alla Finale del gran premio, a prescindere dal loro ordine di arrivo, mentre fino allo scorso anno ne avevano diritto soltanto i primi 5 classificati.

Le teste di serie delle tre batterie sono Vitruvio, Urlo dei Venti e Bel Avis, i primi due tra i cavalli indigeni più forti, e il terzo, indiscusso campione francese. Oltre alle teste di serie, nelle tre batterie ci sono nell’ordine Tessy D’Ete, Disco Volante e Timone Ek, oltre a Abydos du Vivier e Arazi Bobo nel ruolo di terzi incomodi, e due elementi in chiara ascesa come Vernissage Grif e Vivid Wise As. La citazione è d’obbligo anche per la veloce Ua Huka, vincitrice del Campili con cui ha guadagnato l’accesso al gran premio, che con Pantera Del Pino e Sonia, rappresentano le tre carte di René Legati.

Cavalli a parte, la vera étoile di questo gran premio è il driver francese Jean Michel Bazire, di per sé una leggenda dell’ippica mondiale che, a Napoli, riceverà uno speciale premio alla carriera conferitogli dall’Amministrazione Comunale in occasione della sua straordinaria partecipazione al Lotteria, visto che non varcava i confini francesi da anni. La consegna, da parte del presidente del consiglio comunale di Napoli Alessandro Fucito, si svolgerà martedì 30 aprile nel corso della cena di beneficenza Lilt, collegata al gran premio, al ristorante D’Angelo Santa Caterina.

Il meeting internazionale del trotto: 29-30 aprile-1° maggio

Dal 29 aprile al 1° maggio tre giorni di corse all’Ippodromo di Agnano. Lunedì 29 c’è stato il via con la tradizionale giornata riservata ai gentlemen del trotto, con la Coppa dei Proprietari Indal in due batterie, con finale il 1° maggio (€28.600, internazionale, metri 1600), e la corsa intitolata alla memoria di Gianni Castelluccio, gentleman, giornalista ed autore di tante pubblicazioni di successo sulla storia di Agnano. Oggi (ore 14.00, 8 corse) il gran premio Regione Campania Allevamento Folli (6^ corsa ore 16.55 gruppo 2 € 88.000), internazionale per 4 anni sulla distanza del miglio. In palinsesto anche la 6^ edizione della speed race Emilio Giugliano, prova internazionale sui 200 metri in batterie e finale. E ancora, due corse riservate al trotto amatoriale e senza frusta del circuito ippico-benefico “Quelli delle Stelle”. La prima è dedicata all’Unicef “Stars 4 Unicef” e vede al via 12 cavalli. Tra i driver in gara anche le brave e belle amazzoni Sara Roba, Francesca “Principe” Consoli, Denise Trinca e Federica Scuffia, l’attore Patrizio “Un Posto al Sole” Rispo (che, dell’Unicef, è ambasciatore), l’onorevole Cesare “Broni nel Cuore” Ercole, il giornalista Alberto “Rubacuori” Foà, il sindaco di Montecatini Beppe Bellandi, il manager della fondazione Stelline Pietro Accame e Vittorio Legati mentre la rappresentanza della cosiddetta ordinary people è affidata a Nicola Arpaia e Riccardo “A Casa” Del Papa.

Nel premio degli Amatori, sfida senza frusta tra gentlemen, amazzoni ed ex gd, al via dieci cavalli e, tra le guide, sono annunciati in pista la popolare Jessica “Bandolera” Pompa, la neo campionessa italiana Alessandra Devidé, la bella e brava Rebecca Dami, l’ex calciatore Thomas Manfredini, il “Barone” Carmine Di Vincenzo, Paolo Varriale, Antonio Cottone, l’avvocato Oreste Trudi e, in arrivo dalle Marche, Massimo Pierini e Francesco Del Papa.

Mercoledì 1 maggio (ore 13.30, 9 corse) il 70esimo gran premio Lotteria Graded con le tre batterie in programma come 3^, 4^ e 5^ corsa del convegno (ore 14.30, 15.00 e 15.30), la consolazione (8^ corsa ore 17.20) e la finale (9^ corsa ore 18.15). Il gran premio in sintesi sarà trasmesso in leggera differita dalla testata giornalistica Rai Sport nel Tg Sport Sera (Rai 2) dalle 18.30 alle 18.50. Diretta televisiva dell’intera giornata su Unire Tv canale 220 del bouquet Sky, con approfondimenti e risultati delle corse.

Solidarietà con la finalità benefica collegata al gran premio in favore della LILT Napoli. Presso la club house, dove è stato allestito il villaggio Lilt, gli invitati potranno effettuare donazioni a sostegno dei tanti progetti della Lega Italiana Lotta Tumori – Sezione Napoli.

Altri fondi, invece, saranno raccolti grazie al mercatino solidale organizzato per sostenere i ragazzi diversamente abili dell’associazione San Vincenzo de’ Paoli onlus di Sessa Aurunca.

Il dress code “hats please”, riportato sull’invito, premierà i cappelli più glamour fotografati sul red carpet del gran premio.

Cancelli aperti al pubblico dalle ore 11, ingresso 5 euro, posto unico tribuna, con un ricco programma di spettacoli e di attività (il coupon “2×1”, 5 euro, è valido per 2 pp., in distribuzione domenica 28 aprile sul Lungomare Caracciolo ore 11.00/14.00 e in ippodromo in giornate di corse). La conduzione del palco allestito a centro pista è affidata ai giornalisti di Unire Tv, Luigi Migliaccio ed Eva Crosetta, conduttrice Rai.

Live music show con Andrea Sannino e Andrea Radice. Prima della Finale, il tenore pop Giuseppe Gambi intonerà “Nessun dorma” di Giacomo Puccini.

Diretta radio/tv/social dal palco tribune Radio Marte (ore 10), radio ufficiale, con gli speaker e i djs marziani Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Dino Piacenti, Salvatore Calise, Franco Simeri, Francesco Mastandrea, Marco Critelli e Fabiana Sera. Tra gli ospiti, Marco Gesualdi, Cristina Cafiero, Milena Setola e Guajira Project.

Area ippokids con parco giochi. Spettacoli gratuiti (ore 14.30/16.00) con Ole & Ilvia e le loro storie buffe dei personaggi più amati dai bambini. Divertimento con il gioco gonfiabile fun derby per adulti e bambini (costo 2 euro pp.) e lo stand bowling Oltremare, dove saranno distribuiti buoni sconto che consentiranno di usufruire di una partita di bowling, uno snack completo al pub, dal lunedì al venerdì (al costo di 10 euro anziché 17 euro).

Food, snack bar e pranzo a buffet al roof garden partenope (su prenotazione www.ippodromoagnano.it).

La manifestazione ha il patrocino di: Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo, Regione Campania, Ept, Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli. Title sponsor: Graded Spa. Charity: Lilt-Lega Italiana Lotta Tumori, Sezione Napoli. Sponsor: Indal Srl – Banca Mediolanum – Centro Porsche Napoli e Salerno – Del Priore – Evo Yachts – Sigma Campania – Edilsivisa Group – Barrus Elefantino Sport – Carpisa – E. Marinella – Mimì alla Ferrovia – D’Angelo Santa Caterina – Farchioni Olii – Antico Forno – Siag Caffè – La Torrente – Johnny TAKE UE’.

