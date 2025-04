Agnano, nell’ippodromo che compie 90 anni torna il mitico Varenne. Domenica 4 maggio il Gran Premio Lotteria

Non sono pochi gli elementi che rendono particolarmente ricca questa edizione del Gran Premio Lotteria, edizione numero 76, Trofeo Mst, presentato al Tennis Club Napoli dagli organizzatori Pier Luigi e Luca D’Angelo rispettivamente presidente e direttore sportivo delle grandi corse Ippodromi Partenopei; Remo Chiodi, direttore generale Ippica Masaf; Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli; Flavio De Martino, direttore generale Arus Regione Campania. Hanno partecipato Riccardo Villari, presidente Tennis Club Napoli; Federico Grassi, presidente Napoli Basket e Nicola Pardi. pubbliche relazioni Mst Media System Technologies, title sponsor. Madrina del sorteggio Mimmi Gunnarsson con l’attore Patrizio Rispo, entrambi presentatori del pomeriggio sportivo ad Agnano.

L’ippodromo di Agnano celebra quest’anno il 90° anniversario dall’inaugurazione del 1935, e Varenne sarà ospite all’ippodromo il giorno del Gran Premio, probabilmente l’ultima uscita in pubblico considerata la sua età: il prossimo 19 maggio compirà infatti trent’anni, esattamente 90 anni umani. La presenza di Varenne è stata fortemente voluta dal suo proprietario Enzo Giordano, insieme alla famiglia e al driver Gianpaolo Minnucci, affinché ancora una volta il capitano del trotto potesse rendere omaggio al pubblico dell’ippica dall’ippodromo di Agnano. Qui ha vinto tre edizioni del Lotteria, dal 2000 al 2002, e domenica è atteso in passerella sulla pista in erba di galoppo, la stessa dove Diego Armando Maradona effettuava i suoi allenamenti privati.

Nel pomeriggio Varenne resterà nel suo paddock, presso l’area insellaggio delle tribune, per le foto e i saluti dei fan.

Il 4 maggio sarà una grande festa per l’ippica e per l’ippodromo di Napoli, quest’anno ad una svolta con l’imminente attuazione del piano di riqualificazione che di fatto trasformerà lo storico impianto delle corse di trotto e di galoppo, in un grande spazio polivalente che accoglierà l’ippica, l’arena dei concerti, altri sport come il padel, giardini, aree di ristoro ed intrattenimento per il pubblico dai grandi numeri.

La storica corsa internazionale di trotto, 7^ tappa UET Elite Circuit 2025 del trotto europeo – gruppo 1, € 830.000 in tre batterie, finale e consolazione, per cavalli di ogni Paese di 4 anni ed oltre, metri 1600 – resta tra le più affascinanti di sempre, con un campo di partecipanti in cui figurano campioni che possono vantare nel loro ricco palmares alcune delle più importanti corse al trotto mondiali.

Le novità

La novità di quest’anno è stata l’assegnazione delle wild card di invito assegnate nelle classicissime di trotto in calendario nei mesi di marzo ed aprile, come da disciplinare Masaf. Alrajah One, vincitore del Road to Lotteria Trofeo Gianni Campili a Napoli, tornato in Italia dopo aver vinto le più importanti corse negli USA, inserito nella 1^ batteria, insieme a Dany Capar e Chance Ek, rispettivamente vincitore dei gp Duomo a Firenze e Costa Azzurra a Torino (dove qui ha eguagliato il record della corsa 1.10.9), e terzo classificato nei medesimi gran premi; Ampia Mede Sm, terza nel Grand Criterium de Vitesse a Cagnes sur Mer, anche lei di ritorno in Italia dalla Francia dove ha battuto i migliori cavalli europei imponendosi nel Prix De France e Prix de Paris, inserita nella 3^ batteria, insieme a Always Ek, secondo nel Costa Azzurra a Torino e già vincitore del Gran Premio Nazioni; Callisto, secondo nel gp Duomo a Firenze inserito nella 2^ batteria. In questa batteria c’è Vernissage Grif, il figlio di Varenne vincitore del gran premio Lotteria 2022 e 2023 ed attuale detentore del record della corsa, 1.09.6, effettuato in Finale nel 2023 con Alessandro Gocciadoro in sediolo ed i colori di scuderia di Gennaro Riccio.

In totale sono 24 i cavalli partecipanti suddivisi nelle tre batterie di qualificazione di 8 cavalli ciascuna, la Finale, riservata ai primi tre classificati di ciascuna batteria e la Consolazione, riservata ai cavalli esclusi dalla finale.

La denominazione del trofeo Mst, Media System Technologies, non rappresenta soltanto il title sponsor della corsa, ma segna il consolidamento di una partnership di lungo corso tra MST e Ippodromi Partenopei con l’avvio, dal 4 maggio in occasione del gran premio Lotteria, della distribuzione da parte di MST delle corse ippiche italiane nei Paesi scandinavi, grazie ad un accordo siglato con ATG Aktiebolaget Trav och Galopp, l’ente che gestisce le corse dei cavalli e le scommesse in Svezia. Un passo significativo per la visibilità dell’ippica italiana all’estero che sottolinea l’impegno di MST nella promozione del comparto a livello internazionale, portando le corse italiane a un pubblico sempre più ampio.

Il Gran Premio Lotteria è la 21^ ed ultima tappa del “Palio delle Regioni 2024-2025” – Main Partner Frecciarossa Treno Ufficiale, che ha visto svolgersi altrettanti grandi premi di trotto e di galoppo in tutta Italia, attraversata in lungo e in largo, grazie alla sinergia con FS Italiane Trenitalia Frecciarossa, con centinaia di migliaia di appassionati di cavalli che hanno raggiunto i più importanti ippodromi per assistere alle principali corse 2024/2025.

Un’occasione quella del gran premio Lotteria per raccogliere fondi grazie alla partecipazione straordinaria che ogni anno registra l’evento sportivo di Agnano. Domenica 4 maggio gli invitati ed i soci Ippodromi Partenopei effettueranno una donazione all’ingresso dell’area istituzionale ospiti di 15 euro per sostenere le tre charity solidali 2025 collegate al gran premio, in favore di: Shro Sbarro Health Research Organization, Fondazione Gabriella Fabbrocini e Unitalsi, a sostegno della ricerca scientifica e del trasporto ammalati nei santuari internazionali.

Particolarmente curati i corner beverage, con Mosaiko Enterprise ed il cocktail dedicato al Lotteria, oltre alle degustazioni del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei e Ischia.

Dress code per gli ospiti in club house “hats please” con il premio alle dieci signore che indosseranno i migliori cappellini.

Il Lotteria celebra tradizionalmente i protagonisti dell’ippica ed offre sempre un bellissimo spettacolo per il pubblico in tribuna grazie alle tante attrazioni ed attività in pista e sul palco, coordinate dal presidente Ippodromi Partenopei Pier Luigi D’Angelo e dai fratelli Marco e Luca che hanno voluto fortemente, insieme ai soci, dare anche a questa edizione la consueta connotazione solidale, oltre che sportiva ed istituzionale.

In programma i premi speciali alle migliori scuderie italiane di trotto per numero di vittorie e somme vinte nel 2024, e premio alla carriera al driver Giuseppe Pietro Maisto.

Sulla pista d’erba i lancieri di Montebello, la fanfara dei Bersaglieri, gli sbandieratori e musici Città Regia e le Cheer Dance Team.

Tornano le auto d’epoca delle associazioni Casco Azzurro Motor Club e Napoli Racing Show, con il premio ai rispettivi presidenti Paolo Scudieri e Crescenzo Rivellini.

Sul palco la conduzione è affidata agli attori Mimmi Gunnarsson e Patrizio Rispo con il giornalista Luigi Migliaccio. Ospite il tenore Giuseppe Gambi.

Diretta della Finale del 76^ Lotteria su Rai Sport (ore 17.55) con collegamento dall’ippodromo di Agnano dalle 17:40 alle 18:00, e dell’intera giornata sul canale Equtv, 151 del digitale terrestre e 220 del bouquet Sky Sport.

Non è sfuggita la storica circostanza della dipartita di Papa Francesco che sarà ricordato con una gigantografia sul palco delle premiazioni a sottolinearne il momento di solenne ricordo.