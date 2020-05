Agostino Della Pietra delegato Abbac per la Costiera Amalfitana

L’Abbac Costiera Amalfitana ha un suo delegato: si tratta dell’imprenditore turistico Agostino Della Pietra. “Sono grato all’Abbac per questa nomina, carica di responsabilità ed impegno, gli operatori turistici della Costa d’Amalfi hanno bisogno di certezze e sostegno per ripartire, per una stagione che si preannuncia difficile e con tante incognite, lavoreremo insieme a tutti i gestori per rafforzare e qualificare la nostra offerta ricettiva ma le famiglie hanno bisogno di avere rassicurazioni anche in merito ad un sostegno economico”. Abbac è un’associazione che riunisce le strutture extralberghiere della Campania.