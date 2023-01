Aon nomina Agostino Fulciniti come head of strategy execution per le commercial risk solutions nell’area Emea. Con una laurea in Economia e Legislazione per le imprese conseguita presso la Luiss “Guido Carli” di Roma, il manager è da oltre dieci anni in Aon. Fulciniti entra a far parte dell’azienda nel 2009 come Cfo di Aon Italia e poi del Medio Oriente. Ultimamente ricopre il ruolo di chief of staff Emea, dove dirige molti progetti, tra cui quello di interim Ceo di Aon nei Paesi Bassi.