Agostino Nuzzolo nel ristretto gruppo dei migliori general counsel italiani

Agostino Nuzzolo, avvocato casertano e general counsel di Tim, è inserito nel gruppo dei 50 migliori direttori Affari Legali d’Italia dalla rivista specializzata Inhouseconomy. Membro dei cda di Inwit e Tim Brazil, ha lavorato all’acquisizione di Noovle (e controllate), alla linea di credito revolving da 1,7 miliardi, alle trattative con KKR per lo spinoff della rete secondaria. La sua squadra ha inoltre gestito un’enorme mole di contenziosi e, lato fiscale, ha ottenuto anche degli accordi favorevoli per l’azienda con l’Agenzia delle Entrate. Nello stesso periodo ha seguito duepartnership particolarmente innovative: quella con Google sul cloud e quella con Santander per costituire una JV che offre servizi di credito al consumo ai clienti di Tim in Italia.