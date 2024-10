Agostino Penna, ambasciatore per l’Italia alla Buchmesse Francoforte

Roma, 16 ott. (askanews) – Con il motto “Radici nel futuro”, a sottolineare l’importanza del passato, della tradizione che si intersecano con innovazione e nuovi innesti, Agostino Penna (vincitore di Tale e Quale Show) showman e grande interprete della canzone italiana di tutti i tempi, sarà uno degli “ambasciatori” designati dal Commissario Straordinario del Governo a rappresentare L’Italia alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024.

Agostino si esibirà ogni giorno sulla piazza centrale di Francoforte con brani che sono diventati parte della storia, non solo italiana ma internazionale, superando ogni barriera di spazio e tempo. Musicista e compositore, dismessi gli abiti del pianista, indossa quelli di showman dalla caratura internazionale.

Una lunga carriera, tanta esperienza maturata anche all’estero e tanti aneddoti e racconti inediti che colorano le sue performance, imprevedibili e uniche, grazie alla maturità di artista dalle mille sfumature. Agostino ha suonato alle nozze di David Bowie, duettato con Bono, Quincy Jones, Lionel Richie, Selena Gomez, cantato per Kevin Kostner, Antonio Banderas tra i tanti e, come sempre, saprà trascinare il pubblico coinvolgendolo in uno spettacolo “interattivo” e sorprendente.