Agricoltori, avanza la protesta: trattori alle porte di Roma

Arriva anche alle porte di Roma la protesta degli agricoltori. Alcune persone con i trattori sono confluite stamattina a Formello, comune a nord della capitale, e a Valmontone. A Formello sono circa 40 le persone con una ventina di trattori e stanno procedendo in corteo scortati dalle forze dell’ordine. Al momento non si registrano criticità. A Valmontone, invece, i manifestanti con circa venti trattori stanno manifestando in forma statica alla rotonda di via della Pace, nei pressi dell’outlet.Sul posto polizia e carabinieri.

IN CALABRIA

Non si ferma la mobilitazione di agricoltori e allevatori nella Piana di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Il presidio dei manifestanti, che hanno parcheggiato i loro trattori e mezzi da lavoro ai lati della carreggiata, è sempre attivo in località ‘Scattareggia’ a circa 150 metri dallo svincolo dell’A2 Autostrada del Mediterraneo. Nella zona sono presenti anche le forze dell’ordine. Nel mirino della protesta, che nei giorni scorsi si è esplicitata anche con cortei a rilento e disagi alla circolazione stradale sulla statale 682 Ionio Tirreno tra Rosarno e Cinquefrondi, c’è sempre la politica agricola dell’Ue assieme alla mancata difesa del settore. I manifestanti, sull’onda delle iniziative in corso anche in tutta l’Italia e in molti paesi europei, sono decisi ad andare avanti nell’azione di sensibilizzazione “per richiamare – dicono – l’attenzione di tutti su un settore in grave difficoltà”. In un volantino distribuito agli automobilisti in transito gli organizzatori si appellano direttamente ai cittadini. “La tua partecipazione è importante – è scritto nel testo – e il tuo sostegno è di vitale importanza a sostegno di agricoltori e allevatori”. A corredo del testo c’è anche un’immagine che propone uno spettro coperto da una bandiera dell’Ue che sovrasta un campo coltivato e un contadino che urla disperato.

IN CAMPANIA

Sono partiti da Casal di Principe (Caserta), con una trentina di trattori, gli agricoltori casertani che protestano, così come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d’Europa, per la crisi del comparto agricolo ritenuta ormai insopportabile per le politiche degli ultimi decenni e per la concorrenza considerata sleale e dannosa di prodotti importati da Paesi extra Ue. Ad organizzare la marcia dei trattori, che arriverà al cimitero di Santa Maria Capua Vetere, a poche centinaia di metri dal casello autostradale dell’A1, l’associazione Altragricoltura Campania Nord, che da due anni anima la protesta degli allevatori bufalini contro il piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi nell’area casertana. Con la marcia di oggi, gli agricoltori vogliono tenere alta l’attenzione su una crisi internazionale che ha radici e cause profonde in Italia, “grande Paese – dice Gianni Fabbris di Altragricoltura -dalla tradizione contadina e con un enorme patrimonio agroalimentare fondato sul lavoro della terra e nel mare e sulla grande diversità dei suo sistemi culturali e ambientali”. “Il rischio forte – aggiunge – è che l’Italia possa trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy diventa l’occasione di business per la speculazione finanziaria. Ora tutti i nodi vengono al pettine e cadono gli alibi. Gli agricoltori, tra cui tantissimi giovani che rivendicano il diritto al futuro, scendono in strada semplicemente perchè non hanno alternative”. Anche ieri c’è stata una marcia di trattori che da Teano hanno raggiunto Capua, percorrendo la statale Appia.

IN SICILIA

E’ partito dall’area di servizio di Termini Imerese (Palermo) il corteo di trattori e camion nell’ambito della protesta degli agricoltori che percorrerà la statale 113 fino a Cefalù. Allevatori e agricoltori protestano anche per i rincari delle materie prime e del gasolio che non sono accompagnate da misure di sostegno per il loro lavoro e da un aumento dei prezzi di vendita. Le proteste degli agricoltori del movimento “La Sicilia alza la voce” si svolgono con i trattori in diverse zone della Sicilia.