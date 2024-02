Agricoltori il 23 febbraio al ministero, primo incontro dopo le proteste

“La lotta di Riscatto Agricolo, portata avanti con serietà e determinazione, comincia a portare i suoi frutti. Abbiamo da sempre privilegiato il confronto e il dialogo in maniera pragmatica e focalizzata sugli obiettivi che la nostra categoria si era fissata”. Così in una nota il movimento, che annuncia per la settimana prossima, “probabilmente venerdì 23 febbraio, il primo incontro con il ministero dell’Agricoltura”.

“Nelle tante assemblee fatte nei presidi in tutta Italia era emersa una linea che oggi comincia a dimostrarsi vincente. Spiace per quanti hanno avuto dubbi e ripensamenti nonostante fossero al nostro fianco fin dal primo giorno. Riscatto Agricolo è ora impegnato nel lungo e faticoso lavoro di costruzione di una piattaforma che possa accogliere tutte le istanze degli agricoltori che hanno scelto di difendere il loro lavoro e la loro dignità attraverso il dialogo con le Istituzioni ed il rispetto della Costituzione Italiana. Consapevoli delle responsabilità che ci aspettano, chiediamo a tutte le persone che hanno lavorato con noi, per ottenere gli obiettivi raggiunti, di continuare a supportarci ed alle persone che hanno preferito seguire altri percorsi di non interferire con il delicato lavoro che stiamo cercando di portare avanti”.