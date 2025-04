Agricoltura 4.0, asse tra Fagri e ALFHAG8: l’innovazione digitale sposa il settore primario

Da oltre un anno la Filiera Agricola Italiana (FAGRI) collabora con i partner tecnologici ALPHAG8, ONEG8 e G8Chain a un ambizioso progetto di

trasformazione digitale dell’agricoltura italiana e dell’industria agroalimentare.

Nonostante le numerose sfide legate all’evoluzione normativa e alla complessità strutturale, il progetto è oggi più avanzato che mai e si avvicina a una fase decisiva.

Con oltre 110.000 soci e 72.000 imprese affiliate, FAGRI è una delle realtà più significative nel panorama agricolo europeo.

La cooperazione con ALPHAG8 si basa su una visione comune: creare infrastrutture digitali in grado di rispondere non solo ai requisiti del regolamento MiCA , dell’ EU Digital Act e degli attuali standard di cybersecurity, ma soprattutto alle esigenze concrete della produzione agricola, con un’attenzione particolare alla persona e all’ambiente.

Al centro della collaborazione vi è lo sviluppo di un ecosistema digitale integrato che crei fiducia, trasparenza, sicurezza e valore economico per tutti gli attori coinvolti, dalle aziende agricole alle imprese di trasformazione, dai fornitori di servizi alla logistica, alla distribuzione e al consumatore finale.

“Ormai dobbiamo prendere atto – dichiara il Presidente della Fagri Gianfranco Grieci – che la rivoluzione digitale, l’intelligenza artificiale e la cyber security coinvolgono in pieno anche il mondo agricolo. La NIS2 è già applicabile anche alle nostre imprese agroalimentari e agroindustriali. Non possiamo rimanere fermi di fronte ai nuovi scenari che riguardano il futuro di tutti noi e delle nostre imprese ma, occorre prepararsi e pensare che la digitalizzazione e l’ecosostenibilità porteranno benefici e possibilità di miglioramento del reddito delle nostre imprese. Basti pensare che attuando un piano di compensazione ambientale si potranno generare carbon credit da vendere sul mercato e ricaricare integrazione al reddito aziendale. Credo fortemente ai benefici attraverso l’innovazione digitale anche in agricoltura. Abbiamo infatti istituito Fagri Digital che accompagnerà le imprese in questo importante cambiamento epocale ed abbiamo scelto il partner tecnologico migliore a livello internazionale come AlphaG8 e grazie alla nostra nuova piattaforma digitale le nostre imprese avranno la possibilità di guardare al futuro con serenità e spirito competitivo”.

