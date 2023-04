Agricoltura 4.0, futuro del cibo e futuro d’impresa: le filiere nel Sud. Evento di Abaco e Talent Garden

Il prossimo 18 aprile, a Bari, presso la sede di Talent Garden (Via Edoardo Orabona, 4), si terrà l’evento: “Futuro del cibo e futuro d’impresa, innovazione e sinergie di filiera nel Mezzogiorno”, promosso da Abaco Group e Talent Garden con il patrocinio del Politecnico di Bari.

L’evento nasce con l’obiettivo di indagare e approfondire due aspetti fondamentali del settore agroalimentare: da un lato, la sinergia tra le filiere del settore ̶ da incentivare per favorire una crescita omogenea e reciproca ̶ dall’altro, l’investimento sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, imprescindibili per affrontare i prossimi anni in maniera competitiva a livello internazionale.

Tra gli altri, parteciperanno all’evento: Antonio Samaritani, Ceo di Abaco Group e Lorenzo Maternini, Vice Presidente e socio fondatore di Talent Garden, che faranno un keynote speech sul ruolo dell’innovazione e della sostenibilità per orientare la crescita. A seguire, una tavola rotonda sul futuro della filiera agrifood con un confronto tra organizzazioni, aziende, mondo produttivo e della ricerca.

Abaco: scheda

Abaco, nata nel 1990, vanta un’esperienza trentennale nello sviluppo di software per la gestione del territorio. Grazie alla propria vocazione all’innovazione, la società ha permesso di anticipare le esigenze di un mercato in evoluzione e di diventare partner di fiducia di soggetti pubblici e privati che affrontano quotidianamente la sfida dello sviluppo sostenibile della tracciabilità e della produttività. In particolare, Abaco è stata scelta dal governo UK per sviluppare la piattaforma per la gestione dei sussidi previsti dalla PAC e continuerà a farlo durante il periodo di uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Oggi l’headquarter è a Mantova. A Roma la sede di rappresentanza.