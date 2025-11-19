Agricoltura 4.0, in campo c’è il robot “Crs4”: monitora le colture per interventi mirati

Il Crs4 – Centro di Ricerca, Sviluppo Studi Superiori in Sardegna – si e’ dotato di un robot che sara’ utilizzato nel campo dell’agricoltura digitale. Il dispositivo rappresenta un risultato tangibile del progetto ‘Smaart’ (Sostenibilita’ e management per agricoltura e zootecnia di precisione con intelligenza artificiale, robot e tecnologie IoT), finalizzato al monitoraggio delle colture e degli animali da allevamento per consentire la pianificazione di interventi precoci e mirati. Il robot, definibile come ‘laboratorio di ricerca viaggiante’, e’ stato progettato per svolgere funzioni di monitoraggio autonomo in agricoltura. L’obiettivo e’ emulare il comportamento di un esperto umano che perlustra un campo coltivato, osservando le file di piante e identificando eventuali emergenze: malattie, attacchi parassitari, infestanti, carenze idriche o nutrizionali. Una volta rilevate le criticita’, il sistema annotera’ il tipo di problema e l’esatta posizione in campo, inviando le informazioni direttamente agli smartphone o pc degli utenti.

Il dispositivo e’ dotato di sensoristica avanzata che consente l’acquisizione di nuvole di punti per la generazione di modelli 3D ad alta risoluzione delle piante coltivate, attraverso rappresentazioni virtuali sofisticate cosi’ da veicolare informazioni di varia natura acquisita in campo o a distanza. Sara’ altresi’ possibile passare da una vista d’insieme del campo coltivato alla visualizzazione della singola pianta, fornendo stime quantitative dello stato di salute, di parametri biometrici (dimensioni, superficie fogliare, volume della chioma), di caratteristiche agronomiche (numero di frutti, stima del raccolto) e altro ancora. “Al momento il robot e’ come un bambino piccolo che ha appena imparato a camminare – spiega Fabio Maggio ricercatore del Crs4 – il nostro compito sara’ insegnargli a farlo in autonomia, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale avanzati che gli permetteranno di comprendere l’ambiente circostante utilizzando i dati provenienti dai suoi sensori. La sfida tecnologica e’ notevole: per operare in autonomia, il robot dovra’ utilizzare modelli di IA in tempo reale, sia per la classificazione delle emergenze sia per la navigazione intelligente. Il sistema collaborera’ anche con droni dedicati, con i quali scambiera’ informazioni per pianificare le proprie operazioni”. Le soluzioni tecnologiche studiate e ottimizzate sul robot del Crs4 verranno successivamente trasferite su un dispositivo ‘gemello’ dell’Universita’ di Sassari, piu’ orientato ai trattamenti in campo attraverso procedure di precisione, come l’irrorazione mirata di principi attivi.