Agricoltura, a Roma il bilaterale tra i ministri di Italia e Usa

Si è svolto il 2 giugno, presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’incontro bilaterale tra il ministro Francesco Lollobrigida e il segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti d’America, Brooke Leslie Rollins. L’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea visitato ufficialmente dal segretario Rollins dall’inizio del suo mandato, a testimonianza della solidità e della centralità del rapporto tra Italia e Stati Uniti.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla crescita dell’interscambio agroalimentare, che nel 2024 ha superato gli 8 miliardi di euro. L’Italia si conferma il terzo fornitore di prodotti agroalimentari degli Stati Uniti, con comparti di eccellenza come vino, olio d’oliva, pasta e formaggi.

È stato inoltre ribadito il ruolo positivo delle esportazioni italiane nella creazione di valore anche sul territorio statunitense, attraverso filiere virtuose che generano occupazione e benefici economici per entrambi i Paesi.

In questo quadro, è stata annunciata l’apertura di un tavolo tecnico per favorire l’incontro tra operatori del settore agroalimentare, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione commerciale. Un focus sarà dedicato alla soia, materia di cui gli Stati Uniti sono tra i maggiori produttori e l’Italia ne è un importatore importante. Migliorare gli scambi commerciali in agricoltura tra due Paesi amici significa rendere più efficienti e competitive le economie.

“Il dialogo con gli Stati Uniti rappresenta per l’Italia un asse strategico di politica agricola estera” – dichiara Lollobrigida. “Oggi, in maniera ancora più solida, c’è una maggiore consapevolezza della fase storica che stiamo vivendo, una fase che ci impone di impegnarci a rafforzare le economie delle nostre Nazioni, le quali condividono comuni valori di riferimento”.

Questo primo incontro si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti in ambito agricolo, anche in vista di future iniziative congiunte e occasioni internazionali di promozione di questo rapporto.