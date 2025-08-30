Agricoltura, al via il tax credit 2025 per la formazione dei giovani

Via al Bonus Agricoltori 2025. Giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80 per cento dell’importo versato. Il modello di comunicazione, con le relative istruzioni è appena stato approvato dalle Entrate e dovrà essere inviato in via telematica, fino al 24 settembre, per poter beneficiare del contributo.

Il tax credit è pari all’80 per cento delle spese sostenute nel 2024 fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è stato introdotto dalla legge 36/2024, mentre con il decreto del ministro dell’Agricoltura, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2025, definisce criteri e modalità d’attuazione.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021. Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione Ateco 2025 che inizi con “01”.

Oltre ai costi sostenuti per corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola, sono ammissibili anche le spese di viaggio e soggiorno, fino al 50 per cento delle spese totali agevolabili. Infine, le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili.